Все новости
Теннис

Андреева, Соболенко, Александрова, Самсонова и Шнайдер заявились на турнир в Брисбене

Андреева, Соболенко, Александрова, Самсонова и Шнайдер заявились на турнир в Брисбене
Стала известна заявка на турнир категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдёт c 4 по 11 января. На соревнованиях планируют выступить семь российских теннисисток — Мирра Андреева (девятая в рейтинге), Екатерина Александрова (10), Людмила Самсонова (17), Диана Шнайдер (21), Вероника Кудерметова (30), Анна Калинская (33) и Анастасия Павлюченкова (47).

Также в заявку Брисбена вошли четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Арина Соболенко и чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина из Казахстана.

Действующей чемпионкой соревнований WTA-500 в Брисбене является Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла россиянку Полину Кудерметову.

