Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не верю, что там что-то было». Арина Соболенко — о допинг-деле Янника Синнера

«Не верю, что там что-то было». Арина Соболенко — о допинг-деле Янника Синнера
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказала мнение о допинг-скандале четырёхкратного победителя мэйджоров итальянца Янника Синнера.

«Ну, мы не уверены, что на самом деле происходит. Я верю в чистый спорт и также считаю, что ко всем нужно относиться одинаково. Но в то же время, честно говоря, я не верю, что там что-то было.

Лично я стараюсь быть очень осторожной во всём и чрезмерно оберегаю себя после нескольких случаев заражения [допингом], потому что можно съесть что-нибудь в ресторане, а потом получить положительный результат теста», — сказала Соболенко в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Материалы по теме
Соболенко — о матче с Кирьосом: физически мужчины сильнее. Соревноваться сложно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android