«Не верю, что там что-то было». Арина Соболенко — о допинг-деле Янника Синнера

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказала мнение о допинг-скандале четырёхкратного победителя мэйджоров итальянца Янника Синнера.

«Ну, мы не уверены, что на самом деле происходит. Я верю в чистый спорт и также считаю, что ко всем нужно относиться одинаково. Но в то же время, честно говоря, я не верю, что там что-то было.

Лично я стараюсь быть очень осторожной во всём и чрезмерно оберегаю себя после нескольких случаев заражения [допингом], потому что можно съесть что-нибудь в ресторане, а потом получить положительный результат теста», — сказала Соболенко в интервью журналисту Пирсу Моргану.