Медведев, Давидович-Фокина, Димитров и Фонсека заявились на турнир ATP-250 в Брисбене

Стала известна заявка на турнир категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт c 5 по 11 января. На соревнованиях планирует выступить один россиянин — чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев (13-й в рейтинге).

В заявку также вошли испанец Алехандро Давидович-Фокина, чех Иржи Легечка, канадец Денис Шаповалов, бразилец Жоао Фонсека, болгарин Григор Димитров, американцы Себастьян Корда, Фрэнсис Тиафо и Райлли Опелка.

Действующим чемпионом турнира в Брисбене является чешский теннисист Иржи Легечка. В прошлогоднем финале он победил после отказа американца Райлли Опелки при счёте 4:1 в первом сете.