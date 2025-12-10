Рыбакина и Зверев провели больше всего времени на корте среди всех одиночников в 2025 году
Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде немец Александр Зверев провели на корте в сезоне-2025 больше всего времени среди игроков WTA и ATP-туров в одиночном разряде.
Теннис. Игроки, которые провели на корте наибольшее количество времени в сезоне-2025.
WTA:
- Елена Рыбакина (Казахстан) — 129:18.
- Ига Швентек (Польша) — 128:13.
- Джессика Пегула (США) — 125:38.
- Арина Соболенко (Беларусь) — 124:38.
- Екатерина Александрова (Россия) — 116:10.
ATP:
- Александр Зверев (Германия) — 163:51.
- Карлос Алькарас (Испания) — 158:47.
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 157:46.
- Алекс де Минор (Австралия) — 152:01.
- Тейлор Фриц (США) — 147:36.
