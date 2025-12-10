Скидки
Рыбакина и Зверев провели больше всего времени на корте среди всех одиночников в 2025 году

Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде немец Александр Зверев провели на корте в сезоне-2025 больше всего времени среди игроков WTA и ATP-туров в одиночном разряде.

Теннис. Игроки, которые провели на корте наибольшее количество времени в сезоне-2025.

WTA:

  1. Елена Рыбакина (Казахстан) — 129:18.
  2. Ига Швентек (Польша) — 128:13.
  3. Джессика Пегула (США) — 125:38.
  4. Арина Соболенко (Беларусь) — 124:38.
  5. Екатерина Александрова (Россия) — 116:10.

ATP:

  1. Александр Зверев (Германия) — 163:51.
  2. Карлос Алькарас (Испания) — 158:47.
  3. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 157:46.
  4. Алекс де Минор (Австралия) — 152:01.
  5. Тейлор Фриц (США) — 147:36.
Рыбакина стала первой за девять лет теннисисткой, сделавшей более 500 эйсов за сезон
