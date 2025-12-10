«Удивительно». Журналист Моргадо заявил, что Соболенко ответила на фейковые слова Костюк

Известный португальский журналист Жозе Моргаду заявил, что украинская теннисистка Марта Костюк не высказывалась в сторону первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко.

«Марта Костюк никогда такого не говорила. Удивительно, что Соболенко согласилась на подобное интервью, где вопросы основаны на фейковых новостях и явно рассчитаны на то, чтобы подтолкнуть её к высказываниям, которые попадут в заголовки. Есть гораздо лучшие способы раскрутить это интервью», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Ранее в СМИ появилась информация, что Костюк высказалась о повышенном тестостероне Арины Соболенко. Спортсменка заявила, что представительница Беларуси побеждает соперниц за счёт своих мышц.