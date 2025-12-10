Скидки
Теннис

«Удивительно». Журналист Моргадо заявил, что Соболенко ответила на фейковые слова Костюк

«Удивительно». Журналист Моргадо заявил, что Соболенко ответила на фейковые слова Костюк


Известный португальский журналист Жозе Моргаду заявил, что украинская теннисистка Марта Костюк не высказывалась в сторону первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко.

«Марта Костюк никогда такого не говорила. Удивительно, что Соболенко согласилась на подобное интервью, где вопросы основаны на фейковых новостях и явно рассчитаны на то, чтобы подтолкнуть её к высказываниям, которые попадут в заголовки. Есть гораздо лучшие способы раскрутить это интервью», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Ранее в СМИ появилась информация, что Костюк высказалась о повышенном тестостероне Арины Соболенко. Спортсменка заявила, что представительница Беларуси побеждает соперниц за счёт своих мышц.

Турбулентные для Соболенко времена продолжатся в 2026-м. Но это пойдёт Арине на пользу
Турбулентные для Соболенко времена продолжатся в 2026-м. Но это пойдёт Арине на пользу
«Слышу только отговорки». Соболенко — о словах Костюк о повышенном тестостероне белоруски

