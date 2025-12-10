«У него больше разнообразия в игре». Норри — о теннисе Карлоса Алькараса

27-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри высказался о выборе лучшего теннисиста между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом, признав, что отдаёт предпочтение испанцу. Однако Норри подчеркнул, что хотел бы лично встретиться на корте с Синнером, прежде чем делать окончательные выводы.

«Я часто тренировался с Синнером, но никогда не играл против него, и мне очень хотелось бы, чтобы это произошло. Прежде чем высказать своё честное мнение, я хотел бы сыграть с Янником, но, если честно, я всегда предпочитал Алькараса. Думаю, у него больше разнообразия в игре, и мне нравится смотреть, как он играет. Он так красив в действии, это мой любимый игрок. Я всегда поддерживал Алькараса и остаюсь верен своему мнению», – сказал Норри во время записи подкаста Nothing Major.