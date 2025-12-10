«Смена гражданства — это не про меня». Соболенко — о выступлении за Беларусь

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему не рассматривает вариант смены спортивного гражданства.

«Я всегда очень гордилась тем, что представляю такую маленькую страну. И я думаю, что являюсь вдохновением для детей там. Например, смена гражданства — это не про меня, потому что я не хочу предать всех этих детей. Я хочу представлять Беларусь, чтобы дети из моей страны видели, как я выступаю на высоком уровне, и вдохновлялись мной. И, надеюсь, своим примером я покажу им, что если я смогла пройти путь из той страны, из этого маленького уголка мира, и подняться на самый верх, то они тоже смогут это сделать», – сказала Соболенко во время записи интервью с Пирсом Морганом.