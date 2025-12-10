31-я ракетка мира теннисист из Монако Валантен Вашеро стал обладателем премии «Прорыв года» от ATP. В борьбе за награду он обошёл Жоао Фонсеку, Джека Дрейпера и Якуба Меншика.

Обладателя премии «Прорыв года» в 2025 году выбрали 29 теннисистов (в их числе и действующие игроки, и завершившие карьеру), которые имеют в своей карьере такое достижение, как лидерство в рейтинге ATP.

На «Мастерсе» в Шанхае (Китай) Вашеро завоевал дебютный титул в ATP-туре. На соревнованиях категории ATP-1000 в Париже (Франция) Валантен вышел в четвертьфинал, где уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Напомним, Вашеро начинал сезон-2025 за пределами топ-200 мирового рейтинга.