Теннис

«Она права». Пирс Морган — о словах Соболенко про трансгендеров* в женском теннисе

Комментарии

Британский журналист Пирс Морган, ранее записавший интервью с Ариной Соболенко, высказался о словах первой ракетки мира, которая заявила, что выступает против участия трансгендеров* в женском теннисе.

«Соболенко права в том, что сказала мне. Она уже подверглась критике со стороны ЛГБТ-сообществ* за трансфобию. Стремление защищать права женщин не является трансфобией», — написал Морган на своей странице в социальных сетях.

28 декабря Арина Соболенко и Ник Кирьос проведут выставочный матч «Битва полов». Встреча состоится в Дубае (ОАЭ).

* — международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Соболенко и Рыбакина на корте получают больше всех. Но они не богатейшие теннисистки мира
