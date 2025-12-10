Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко — о «Битве полов»: это событие поможет поднять женский теннис на новый уровень

Соболенко — о «Битве полов»: это событие поможет поднять женский теннис на новый уровень
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче «Битва полов», в котором ей предстоит сыграть с австралийцем Ником Кирьосом.

«В этом матче я не подвергаю себя никакому риску. Мы здесь, чтобы получать удовольствие и показать отличный теннис. Кто выиграет — тот выиграет. Конечно, совершенно очевидно, что мужчина биологически сильнее женщины, но дело не в этом. Думаю, что это событие поможет поднять женский теннис на новый уровень.

Этот матч не станет лёгким для Ника. Я буду бороться и показывать, что женщины сильны, мощны и могут делать отличное шоу. Он находится в безвыходной ситуации, в то время как у меня она беспроигрышная», – приводит слова Соболенко BBC Sports.

Материалы по теме
Медведев, Мирра и другие россияне сразятся за титул AO. В основных сетках сыграют 12 наших
Медведев, Мирра и другие россияне сразятся за титул AO. В основных сетках сыграют 12 наших
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android