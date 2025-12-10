Соболенко — о «Битве полов»: это событие поможет поднять женский теннис на новый уровень

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче «Битва полов», в котором ей предстоит сыграть с австралийцем Ником Кирьосом.

«В этом матче я не подвергаю себя никакому риску. Мы здесь, чтобы получать удовольствие и показать отличный теннис. Кто выиграет — тот выиграет. Конечно, совершенно очевидно, что мужчина биологически сильнее женщины, но дело не в этом. Думаю, что это событие поможет поднять женский теннис на новый уровень.

Этот матч не станет лёгким для Ника. Я буду бороться и показывать, что женщины сильны, мощны и могут делать отличное шоу. Он находится в безвыходной ситуации, в то время как у меня она беспроигрышная», – приводит слова Соболенко BBC Sports.