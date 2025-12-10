«Спасибо, Арина». Навратилова отреагировала на слова Соболенко о трансгендерах* в теннисе

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова отреагировала на слова первой ракетки мира представительницы Беларуси Арины Соболенко, которая заявила, что выступает против участия трансгендеров* в женском теннисе.

«Спасибо, Арина», — написала Навратилова на своей странице в социальных сетях.

28 декабря Арина Соболенко и Ник Кирьос проведут выставочный матч «Битва полов». Встреча состоится в Дубае (ОАЭ). На «Битве полов» у обоих теннисистов будет по одной подаче (без второй), размер стороны корта, на которой станет играть Арина, будет уменьшен от стандартного на 9%.

* — международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.