Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Скучаю по соревнованиям». Томми Пол — о периоде вне тенниса

«Скучаю по соревнованиям». Томми Пол — о периоде вне тенниса
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 20-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол признался, что соскучился по участию в теннисных турнирах. Пол не принимал участия в соревнованиях с US Open – 2025 из-за травмы стопы.

«Для меня важно не столько путешествовать, сколько соревноваться. Я скучаю по соревнованиям. Завидую всем, кто соревнуется больше всего. Можно играть встречи на тренировках и говорить, что выкладываешься на полную, но ничто не мотивирует так, как настоящий матч. Ты преодолеваешь свои границы гораздо больше и требуешь от себя гораздо больше.

После матча тело болит гораздо сильнее, чем после тренировки. Меня вдохновляют такие моменты, когда ты успеваешь добраться в поединке до мяча, который, вероятно, не смог бы достать на тренировке. Ты играешь чуть больше, чем на тренировке. Мне просто нравится соревноваться. Во всём, что я делаю, я люблю соревноваться, и это единственная причина, по которой я начал заниматься этим спортом», – приводит слова Пола Punto De Break.

Материалы по теме
Медведев, Мирра и другие россияне сразятся за титул AO. В основных сетках сыграют 12 наших
Медведев, Мирра и другие россияне сразятся за титул AO. В основных сетках сыграют 12 наших
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android