«Скучаю по соревнованиям». Томми Пол — о периоде вне тенниса

Бронзовый призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 20-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол признался, что соскучился по участию в теннисных турнирах. Пол не принимал участия в соревнованиях с US Open – 2025 из-за травмы стопы.

«Для меня важно не столько путешествовать, сколько соревноваться. Я скучаю по соревнованиям. Завидую всем, кто соревнуется больше всего. Можно играть встречи на тренировках и говорить, что выкладываешься на полную, но ничто не мотивирует так, как настоящий матч. Ты преодолеваешь свои границы гораздо больше и требуешь от себя гораздо больше.

После матча тело болит гораздо сильнее, чем после тренировки. Меня вдохновляют такие моменты, когда ты успеваешь добраться в поединке до мяча, который, вероятно, не смог бы достать на тренировке. Ты играешь чуть больше, чем на тренировке. Мне просто нравится соревноваться. Во всём, что я делаю, я люблю соревноваться, и это единственная причина, по которой я начал заниматься этим спортом», – приводит слова Пола Punto De Break.