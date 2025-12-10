Якуб Меншик снялся с молодёжного Итогового турнира ATP — 2025

19-я ракетка мира Якуб Меншик из Чехии снялся с молодёжного Итогового турнира ATP – 2025, который пройдёт с 17 по 21 декабря в Джидде (Саудовская Аравия).

Вместо Меншика на турнире сыграет 187-й номер мирового рейтинга Юстин Энгель из Германии. На соревнованиях примут участие теннисисты в возрасте 20 лет и младше.

С 2017 по 2022 год соревнования принимал Милан (в 2020-м турнир не проводили из-за пандемии), и в то время победителями становились два лучших теннисиста современности — Янник Синнер (2019) и Карлос Алькарас (2021). В финал 2017 года выходил также россиянин Андрей Рублёв, но завоевать трофей ему не удалось.