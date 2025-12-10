«Всех должны судить одинаково». Соболенко — о допинговом деле Синнера

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о допинговом деле итальянца Янника Синнера, отметив, что ко всем игрокам в туре должно быть одинаковое отношение при нарушении ими антидопинговых правил.

«Мы на самом деле не знаем, что произошло. Я верю в чистый спорт и верю, что всех должны судить одинаково. Но в то же время я, если честно, не думаю, что там было что-то запрещённое. Со своей стороны я стараюсь быть очень осторожной и защищать себя после нескольких инцидентов, потому что можно просто поесть что-то в ресторане — и получить положительный тест», – сказал Соболенко в интервью журналисту Пирсу Моргану.

В сезоне-2025 Янник Синнер был дисквалифицирован после обнаружения в его допинг-пробе метаболита клостебола. Итальянец получил трёхмесячную дисквалификацию, срок которой завершился в 4 мая 2025 года.