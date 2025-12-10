Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Всех должны судить одинаково». Соболенко — о допинговом деле Синнера

«Всех должны судить одинаково». Соболенко — о допинговом деле Синнера
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о допинговом деле итальянца Янника Синнера, отметив, что ко всем игрокам в туре должно быть одинаковое отношение при нарушении ими антидопинговых правил.

«Мы на самом деле не знаем, что произошло. Я верю в чистый спорт и верю, что всех должны судить одинаково. Но в то же время я, если честно, не думаю, что там было что-то запрещённое. Со своей стороны я стараюсь быть очень осторожной и защищать себя после нескольких инцидентов, потому что можно просто поесть что-то в ресторане — и получить положительный тест», – сказал Соболенко в интервью журналисту Пирсу Моргану.

В сезоне-2025 Янник Синнер был дисквалифицирован после обнаружения в его допинг-пробе метаболита клостебола. Итальянец получил трёхмесячную дисквалификацию, срок которой завершился в 4 мая 2025 года.

Материалы по теме
Медведев, Мирра и другие россияне сразятся за титул AO. В основных сетках сыграют 12 наших
Медведев, Мирра и другие россияне сразятся за титул AO. В основных сетках сыграют 12 наших
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android