«Это меня заводит». Тиафо — о своём положении в мировом рейтинге

30-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался о своём текущем положении в мировом рейтинге.

«Очень просто расслабиться, когда ты провёл в топ-10 четыре-пять лет. Сейчас мне снова нужно зарабатывать очки. Я больше не буду высоко сеянным ни на ATP-250, ни на ATP-500, ни на «Шлемах».

Сейчас я где-то 30-й в рейтинге. Уже в третьем круге, скорее всего, попадётся кто-то из топ-5. И это меня заводит. Это возвращает голод. Это чувство, когда ты снова кого-то догоняешь. Это другое положение, но оно даже вдохновляет: теперь важно каждое выступление, каждый матч, даже когда на трибунах всего несколько человек. Такой роскоши, как раньше, больше нет – и мне это нравится», — сказал Тиафо в рамках подкаста Энди Роддика Served Podcast.