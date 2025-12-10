Скидки
«Хочу быть великим». Лёнер Тьен — о своих перспективах

Американский теннисист Лёнер Тьен, завоевавший в текущем году на турнире ATP-250 в Метце свой первый титул, поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона.

«Я хочу быть великим. Хочу добиться значимых вещей в спорте. Я не хочу задавать себе ни нижнюю, ни верхнюю планку. Для меня нет какого-то обязательного условия, без которого моя карьера считалась бы провалом. Я просто не мыслю такими категориями», — приводит слова Тьена пресс-служба ATP.

Лёнер Тьен квалифицировался на Next Gen ATP Finals – 2025, который пройдёт с 17 по 21 декабря в Джидде (Саудовская Аравия). В прошлом сезоне Тьен стал финалистом Next Gen ATP Finals. В матче за титул он проиграл бразильцу Жоао Фонсеке. Ранее Фонсека снялся в розыгрыша Next Gen ATP Finals – 2025.

