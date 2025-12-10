Скидки
Тиафо: для меня важно выиграть турнир «Большого шлема» и вернуться в топ-10

Комментарии

30-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо рассказал, что сменил свою привычную подготовку к сезону. Игрок досрочно завершил выступления в 2025 году.

«US Open в этом году был не совсем тем, на какой я рассчитывал. Потом – Азия, пропустил Кубок Лэйвера, Кубок Дэвиса тоже был не лучшим. В какой-то момент я просто решил: да ну его, закончу сезон пораньше. В итоге я всё равно завершил год где-то в двадцатке. Но почему бы не выбрать себя и не выделить больше времени на подготовку к новому сезону?

Я решил поменять свои привычки, поработать над игрой. Когда постоянно играешь турниры по две недели, тяжело расти – ты думаешь только о следующем матче. Хотелось другого подхода, другого настроя. Сейчас для меня важно одно: попытаться выиграть турнир «Большого шлема», вернуться в топ-10 и провести свои лучшие годы на максимуме. Ради этого я завершил сезон раньше», — сказал Тиафо в рамках подкаста Энди Роддика Served Podcast.

