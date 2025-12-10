Соболенко назвала имена игроков, которых она считает величайшими в истории тенниса

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко назвала имена теннисистов, которых считает величайшими в истории.

– Новак Джокович. Безусловно, количество его регалий это доказывает.

– А в женском теннисе?

– Если говорить о цифрах, то конечно, Серена Уильямс. Но мои любимые — Штеффи Граф, Мартина Навратилова, Крис Эверт.

– Как думаешь, смогла бы ты обыграть всех их, находясь в своей лучшей форме?

– Нет, без шансов. У меня не хватит достаточно времени, чтобы заработать те же достижения, что у них. Да, я неплохой игрок, но не величайший (смеётся), – сказала Соболенко в интервью журналисту Пирсу Моргану.