«В целом оно было рассмотрено так себе». Кирьос — о допинговом деле Синнера

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос согласился с мнением серба Новака Джоковича о допинговом деле итальянского теннисиста Янника Синнера. Ранее серб заявил, что его не совсем устроил уровень прозрачности при рассмотрении дела итальянца.

«Я не думаю, что сейчас стоит снова поднимать эту тему. Думаю, главное, о чём говорил Новак — это то, что, был ли запрещённый препарат в организме или нет, оказался ли он там намеренно или случайно, спортсмен всё равно несёт ответственность. И, как по мне, дело в целом было рассмотрено так себе — это не пошло на пользу имиджу спорта. В конце концов, речь шла о теннисисте номер один в мире.

Мне кажется, что медийный фон вокруг нашего вида спорта тогда был ужасным. Это была единственная тема, о которой все говорили, и я тоже стал частью всего этого. Нам не стоило устраивать эти перепалки с отдельными игроками в интернете.

Но почему мы, соперники, должны оставаться в неведении? Почему от нас скрывают информацию? Мы должны иметь возможность знать, что происходит. Почему слушания проходят за закрытыми дверями? Мы должны иметь возможность видеть весь процесс.

Однако в то же время — посмотрите, как он вернулся после всего этого. Это потрясающе. Как бы мы с Янником ни различались во взглядах, то, как он пережил дисквалификацию, как ушёл от спорта, а затем вернулся и почти выиграл Рим… Если не ошибаюсь, он уступил Алькарасу в финале… Он взял паузу, вернулся и стал лучше. И нет никаких сомнений, что он станет одним из величайших», – сказал Кирьос в интервью журналисту Пирсу Моргану.

В сезоне-2025 Янник Синнер был дисквалифицирован после обнаружения в его допинг-пробе метаболита клостебола. Итальянец получил трёхмесячную дисквалификацию, срок которой завершился в 4 мая 2025 года.