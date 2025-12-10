Mercedes-Benz подписал долгосрочное сотрудничество с WTA

Популярный производитель автомобилей Mercedes-Benz станет официальным премьер-партнёром WTA в рамках долгосрочного партнёрства, которое начнёт действовать с 2026 года. Соглашение представили в музее Mercedes-Benz в Штутгарте.

Церемонию посетили победительница 39 турниров «Большого шлема», легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг, бывшая первая ракетка Германии Андреа Петкович, глава WTA Ventures Марина Сторти, а также амбассадоры бренда Кори Гауфф и Роджер Федерер.

Отмечается, что компания будет присутствовать на турнирах WTA-1000, 500 и 250, создавая премиальный опыт для игроков, болельщиков и гостей.