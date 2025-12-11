Скидки
Екатерина Александрова стала лучшей теннисисткой России 2025 года по версии «Чемпионата»

Екатерина Александрова стала лучшей теннисисткой России 2025 года по версии «Чемпионата»
Комментарии

По итогам четырёх кварталов «Чемпионат» выявил лучшую теннисистку. Ей стала 10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова.

Положение в зачёте «Лучшая теннисистка года» по итогам четырёх кварталов получилось интересным.

Лучше всех прошла дистанцию Екатерина Александрова, которая была победительницей сразу в двух кварталах и ещё раз финишировала второй. А вот лидировавшей по сумме трёх кварталов Мирре Андреевой не хватило сил на концовку сезона. Она пропустила вперёд Александрову и завершила год в нашем рейтинге на втором месте. Третье место — у Людмилы Самсоновой. Она была самой стабильной в сезоне: трижды попадала в тройку лучших и ещё раз была четвёртой.

Подсчёт производился следующим образом. За первое место в любом из кварталов теннисистка получила 10 баллов, за второе — 9 и так далее. За 10-е место — один. Все баллы за кварталы просуммировались, и выявилась победительница. При равенстве баллов используется рейтинг 52 недель WTA.

