Екатерина Александрова стала лучшей теннисисткой России 2025 года по версии «Чемпионата»

По итогам четырёх кварталов «Чемпионат» выявил лучшую теннисистку. Ей стала 10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова.

Положение в зачёте «Лучшая теннисистка года» по итогам четырёх кварталов получилось интересным.

Лучше всех прошла дистанцию Екатерина Александрова, которая была победительницей сразу в двух кварталах и ещё раз финишировала второй. А вот лидировавшей по сумме трёх кварталов Мирре Андреевой не хватило сил на концовку сезона. Она пропустила вперёд Александрову и завершила год в нашем рейтинге на втором месте. Третье место — у Людмилы Самсоновой. Она была самой стабильной в сезоне: трижды попадала в тройку лучших и ещё раз была четвёртой.

Подсчёт производился следующим образом. За первое место в любом из кварталов теннисистка получила 10 баллов, за второе — 9 и так далее. За 10-е место — один. Все баллы за кварталы просуммировались, и выявилась победительница. При равенстве баллов используется рейтинг 52 недель WTA.