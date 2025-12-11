Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон завёл личный YouTube-канал, где уже опубликовал первое видео.

В сезоне-2025 Бен Шелтон достиг значительных успехов, включая дебют в топ-10 рейтинга ATP. Американец выиграл свой первый в карьере титул категории «Мастерс» на турнире в Торонто (Канада). Также он дошёл до финала турнира в Мюнхене (Германия). По итогам года Шелтон квалифицировался на Итоговый турнир ATP, где проиграл в трёх матчах группового этапа.

Ранее свои каналы открыли вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер и лидер мирового рейтинга WTA представительница Беларуси Арина Соболенко.