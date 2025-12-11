Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бен Шелтон завёл личный YouTube-канал

Бен Шелтон завёл личный YouTube-канал
Комментарии

Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон завёл личный YouTube-канал, где уже опубликовал первое видео.

В сезоне-2025 Бен Шелтон достиг значительных успехов, включая дебют в топ-10 рейтинга ATP. Американец выиграл свой первый в карьере титул категории «Мастерс» на турнире в Торонто (Канада). Также он дошёл до финала турнира в Мюнхене (Германия). По итогам года Шелтон квалифицировался на Итоговый турнир ATP, где проиграл в трёх матчах группового этапа.

Ранее свои каналы открыли вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер и лидер мирового рейтинга WTA представительница Беларуси Арина Соболенко.

Материалы по теме
Алькарас, Синнер и Швёнтек — в шаге от карьерного «Шлема». Кто возьмёт его раньше?
Алькарас, Синнер и Швёнтек — в шаге от карьерного «Шлема». Кто возьмёт его раньше?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android