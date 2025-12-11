Скидки
Роджер Федерер дал важный совет молодому поколению теннисистов

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер дал важный совет молодому поколению игроков.

«Мой совет начинающим профессионалам — стремитесь. Стремитесь к звёздам, покоряйте Луну, дерзайте, усердно работайте, получайте удовольствие, но помните, что это борьба и иногда вам придётся сделать один или два шага назад», — сказал Федерер на конференции Mercedes-Benz.

Ранее стало известно, что Федерер будет включён в международный Зал славы тенниса в 2026 году. Об этом сообщил официальный сайт Зала славы. Федерер завершил карьеру в 2022 году.

