Арина Соболенко посетила известное американское ток-шоу Джимми Фэллона

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала гостьей одного из самых популярных ток-шоу США — «Ночного шоу с Джимми Фэллоном».
Арина Соболенко рассказала ведущему о своей команде, а также поставила автограф на лбу Джимми Фэллона.
Фото: Из личного архива Соболенко
Арина Соболенко с актрисой Лили Коллинз
Фото: Из личного архива Соболенко
«Люди знают, какая у нас забавная команда, и иногда нам просто нравится заниматься глупостями. Однажды мой тренер вдруг сказал: «Распишись у меня на голове». Ну, я это и сделала. Нашла маркер, расписалась, и это принесло удачу. Я выиграла турнир», — сказала Соболенко.
Фото: Из личного архива Соболенко
В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.