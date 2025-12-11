Арина Соболенко посетила известное американское ток-шоу Джимми Фэллона

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала гостьей одного из самых популярных ток-шоу США — «Ночного шоу с Джимми Фэллоном».

Арина Соболенко рассказала ведущему о своей команде, а также поставила автограф на лбу Джимми Фэллона.

Фото: Из личного архива Соболенко

Арина Соболенко с актрисой Лили Коллинз Фото: Из личного архива Соболенко

«Люди знают, какая у нас забавная команда, и иногда нам просто нравится заниматься глупостями. Однажды мой тренер вдруг сказал: «Распишись у меня на голове». Ну, я это и сделала. Нашла маркер, расписалась, и это принесло удачу. Я выиграла турнир», — сказала Соболенко.

Фото: Из личного архива Соболенко

В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.