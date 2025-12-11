«Думаю о том, что закажу на обед». Соболенко — о посторонних мыслях во время матчей

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что часто думает о посторонних вещах во время матчей на турнирах.

«Бывают моменты, когда я начинаю думать о том, забронировала ли моя команда столик в моём любимом ресторане. Думаю о том, что закажу на обед. В таком случае приходится говорить себе, что я должна сосредоточиться на том, что происходит на корте. Это случается со мной очень часто, в голову приходит много разных вещей», — сказала Соболенко в эфире ток-шоу Джимми Фэллона.

В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.