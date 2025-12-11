Серена Уильямс: хочу вернуть себе былую форму

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс призналась, что хочет вернуть себе спортивную форму.

«Я твёрдо убеждена, что хочу вернуть себе былую форму», — написала Серена на своей странице в социальных сетях.

Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас 43-летняя Серена занимается предпринимательством и воспитывает двух дочерей, Олимпию и Адиру Ривер.

За карьеру Серена Уильямс выиграла 23 титула «Большого шлема» в одиночном разряде — больше, чем любая другая теннисистка в Открытую эру. Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах.