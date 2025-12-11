Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нужно раздавать беруши!» Арина Соболенко — о своих криках на корте

«Нужно раздавать беруши!» Арина Соболенко — о своих криках на корте
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свои громкие крики на корте во время матчей, признавшись, что не может это контролировать.

«Я совершенно не могу это контролировать. Однажды я играла показательный матч с Новаком [Джоковичем] и на меня надели микрофон. Я поняла, что кричу, и подумала: «Боже мой, это так неприятно. Нужно раздавать людям беруши!»

Не хочу раздражать людей. Я хотела снять микрофон, но, кажется, мне отключили звук на микрофоне, когда я била по мячу», — сказала Соболенко в эфире ток-шоу Джимми Фэллона.

Материалы по теме
Фото
Арина Соболенко посетила известное американское ток-шоу Джимми Фэллона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android