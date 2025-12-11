«Нужно раздавать беруши!» Арина Соболенко — о своих криках на корте

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свои громкие крики на корте во время матчей, признавшись, что не может это контролировать.

«Я совершенно не могу это контролировать. Однажды я играла показательный матч с Новаком [Джоковичем] и на меня надели микрофон. Я поняла, что кричу, и подумала: «Боже мой, это так неприятно. Нужно раздавать людям беруши!»

Не хочу раздражать людей. Я хотела снять микрофон, но, кажется, мне отключили звук на микрофоне, когда я била по мячу», — сказала Соболенко в эфире ток-шоу Джимми Фэллона.