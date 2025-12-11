Скидки
«Исторический момент». Соболенко — о «Битве полов» с Кирьосом

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящей «Битве полов» с австралийцем Ником Кирьосом.

«Мне нравится бросать себе вызов, и играть против мужчины-спортсмена, против Ника, — это огромный вызов. Мы выводим теннис на новый уровень. Уже сейчас это привлекает невероятное внимание, многие придут посмотреть на нас.

Это исторический момент, но мы делаем это ради веселья, чтобы помочь теннису развиваться. Это будет матч высокого уровня, в котором я его обязательно обыграю, это на 100%. Вы не представляете, как сильно он переживает. Я могу только выйти победительницей, с нетерпением жду матча», — сказала Соболенко в эфире ток-шоу Джимми Фэллона.

Комментарии
