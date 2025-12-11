Гарбинье Мугуруса стала содиректором турнира в Мадриде

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса назначена содиректором престижного грунтового турнира в Мадриде (Испания). Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Мугуруса будет делить пост директора с бывшей девятой ракеткой мира испанцем Фелисьяно Лопесом, который руководит турниром с 2019 года.

«Моя цель, вместе с Фелисьяно, будет заключаться в том, чтобы использовать свой опыт и помочь Мадриду и дальше устанавливать стандарты в мировом теннисе как современный, справедливый, амбициозный турнир, полностью ориентированный на будущее игры. Я очень рада работать над проектом, который действительно привержен равенству между мужчинами и женщинами, в том числе и на руководящих должностях», — сказала Мугуруса.