Теннис

Тарпищев назвал одно из главных достижений ОКР в 2025 году
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о задаче по восстановлению позиций в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Мы видим, что настрой внутри ряда международных федераций поменялся, и это заслуга ОКР, результат той дипломатической работы, которая ведётся. Следующий вопрос, который предстоит решать в ближайшем будущем, – возвращение и укрепление позиций в руководстве многих организаций. Раньше таких представителей у нас было больше 50, а сейчас – раз-два и обчёлся», — приводит слова Тарпищева пресс-служба ОКР.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что в России нужно транслировать предстоящую Олимпиаду, которая пройдёт в феврале 2026 года.

