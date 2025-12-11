«Очень прогрессивный политик». Тарпищев — о деятельности главы МОК Ковентри

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о деятельности президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

«Она сама бывшая спортсменка высокого уровня и очень прогрессивный политик. Начала работу с того, что сделала МОК более открытым. Очень много круглых столов, консультаций, учреждены новые комиссии. Она везде участвует в работе и собирает разные мнения по вопросам развития олимпийского движения, вовлекает людей в дискуссии. Это говорит о том, что многие ключевые решения скоро будут приниматься не внутри исполкома в узком кругу, а с привлечением максимально возможного числа членов МОК», — приводит слова Тарпищева пресс-служба ОКР.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что в России нужно транслировать предстоящую Олимпиаду, которая пройдёт в феврале 2026 года.