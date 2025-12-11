Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очень прогрессивный политик». Тарпищев — о деятельности главы МОК Ковентри

«Очень прогрессивный политик». Тарпищев — о деятельности главы МОК Ковентри
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о деятельности президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

«Она сама бывшая спортсменка высокого уровня и очень прогрессивный политик. Начала работу с того, что сделала МОК более открытым. Очень много круглых столов, консультаций, учреждены новые комиссии. Она везде участвует в работе и собирает разные мнения по вопросам развития олимпийского движения, вовлекает людей в дискуссии. Это говорит о том, что многие ключевые решения скоро будут приниматься не внутри исполкома в узком кругу, а с привлечением максимально возможного числа членов МОК», — приводит слова Тарпищева пресс-служба ОКР.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что в России нужно транслировать предстоящую Олимпиаду, которая пройдёт в феврале 2026 года.

Материалы по теме
Два российских лыжника получили нейтральные статусы. Попадут ли они на Олимпиаду?
Истории
Два российских лыжника получили нейтральные статусы. Попадут ли они на Олимпиаду?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android