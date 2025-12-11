Тарпищев: кажется, что в 2027 году мы будем участвовать с флагом и гимном везде

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что российские спортсмены могут выступить под флагом и гимном страны на Олимпийских играх 2026 года в Лос-Анджелесе.

— Многие ждут кардинального решения по поводу летних Олимпийских игр 2028 года в США. Это разумные ожидания, которые действительно базируются на определённой дипломатической работе?

— Мне кажется, что в 2027 году мы будем участвовать с флагом и гимном везде. Ситуация меняется очень резко, у нас очень много сторонников. Процесс будет гораздо быстрее. Так что надежда на Олимпийские игры есть, несомненно, — приводит слова Тарпищева пресс-служба ОКР.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что в России нужно транслировать предстоящую Олимпиаду, которая пройдёт в феврале 2026 года.