Серундоло: кажется, что ты хорошо играешь с Синнером, но выигрываешь всего один гейм

21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло высказался об игре второй ракетки мира итальянца Янника Синнера. Теннисисты встретились на турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция). Матч завершился со счётом 7:5, 6:1 в пользу итальянца.

«Я играл хорошо, но проиграл первый сет 5:7, а затем 1:6. Честно говоря, кажется, что ты играешь хорошо, но выигрываешь всего один гейм в сете. Он всегда в игре. Его подача невероятна, и его приём тоже. В розыгрышах с задней линии он бьёт по мячу очень сильно, и у тебя нет времени что-либо предпринять.

В Париже я не знал, что делать. Он значительно улучшился. Два года назад, возможно, он не был в лучшей физической форме, и если матчи и розыгрыши были долгими, он упускал некоторые мячи. Теперь он больше ничего не упускает», — приводит слова Серундоло Tennis365.