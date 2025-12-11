Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серундоло: кажется, что ты хорошо играешь с Синнером, но выигрываешь всего один гейм

Серундоло: кажется, что ты хорошо играешь с Синнером, но выигрываешь всего один гейм
Комментарии

21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло высказался об игре второй ракетки мира итальянца Янника Синнера. Теннисисты встретились на турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция). Матч завершился со счётом 7:5, 6:1 в пользу итальянца.

«Я играл хорошо, но проиграл первый сет 5:7, а затем 1:6. Честно говоря, кажется, что ты играешь хорошо, но выигрываешь всего один гейм в сете. Он всегда в игре. Его подача невероятна, и его приём тоже. В розыгрышах с задней линии он бьёт по мячу очень сильно, и у тебя нет времени что-либо предпринять.

В Париже я не знал, что делать. Он значительно улучшился. Два года назад, возможно, он не был в лучшей физической форме, и если матчи и розыгрыши были долгими, он упускал некоторые мячи. Теперь он больше ничего не упускает», — приводит слова Серундоло Tennis365.

Материалы по теме
Теннисистка года в России — Екатерина Александрова! Итоговый рейтинг «Чемпионата» — 2025
Теннисистка года в России — Екатерина Александрова! Итоговый рейтинг «Чемпионата» — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android