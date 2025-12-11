Скидки
«Каникулы!» Карлос Алькарас показал, как проводит межсезонье

Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал на личной странице в социальных сетях подборку фотографий с отпуска. Отдых он проводит в компании друзей и своего старшего брата Альваро за различными занятиями.

«Каникулы!» — подписал публикацию испанец.

В сезоне-2025 Карлос выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трёх «Мастерсах» (в Монте-Карло, Риме и Цинциннати) и выиграл три «пятисотника». В межсезонье он провёл выставочный матч в Майами (США) с бразильцем Жоао Фонсекой и одержал победу в трёх сетах.

