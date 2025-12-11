Скидки
«Совмещаем и физику, и теннис». Анисимова — о подготовке к сезону-2026

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, над какими элементами она работала в текущем межсезонье.

«Не так много игроков выкладывают, чем они занимаются каждый день или как тренируются. Прошлое межсезонье прошло совсем по-другому. У меня было гораздо больше времени, чем сейчас. В этом году я закончила сезон только в середине ноября. Обычно я начинаю с недельного-двухнедельного цикла подготовки, который нацелен на физику без тенниса. Потом перехожу к тренировкам на корте – закладываю на это примерно шесть недель. Это идеальная предсезонка. Но из-за того, что в этот раз пауза была короткой, мы сразу совмещаем и физику, и теннис. Но свои две недели отдыха я всё равно отвоевала», — сказала Анисимова в интервью Sports Illustrated.

В прошедшем сезоне Аманда Анисимова взяла два турнира категории WTA-1000 — в Дохе (Катар) и Пекине (Китай), а также играла в финалах Уимблдона и US Open.

