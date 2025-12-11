Скидки
«Уравнивает шансы». Джессика Пегула высказалась о «Битве полов» Соболенко — Кирьос

Финалистка US Open – 2024, пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула считает, что правило одной подачи в выставочном матче «Битва полов» между победительницей четырёх турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и австралийцем Ником Кирьосом может помочь Соболенко.

«У каждого игрока будет по одной подаче. Это определённо значительно уравнивает шансы, потому что подача у Ника просто невероятная. Не знаю, в какой он форме, мы давно его не видели. Понятия не имею. Но он просто невероятно талантлив», — сказала Пегула на подкасте The Player's Box Podcast.

