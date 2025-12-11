«Могла делать всё, что хотела». Анисимова рассказала, как провела отпуск

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, как провела две недели отпуска в текущем межсезонье.

«Отдыхала всего две недели. На второй уже выходила на прогулки и лёгкие пробежки. Не могу долго быть без какой-либо активности. Сначала съездила в Нью-Йорк на неделю, а вторую свободную неделю провела в Майами. Было прекрасно. Я высыпалась. У меня не было расписания, я могла делать всё, что хотела. Потрясающее чувство», — приводит слова Анисимовой Sports Illustrated.

В прошедшем сезоне Аманда Анисимова взяла два турнира категории WTA-1000 — в Дохе (Катар) и Пекине (Китай), а также играла в финалах Уимблдона и US Open.