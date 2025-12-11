Скидки
«Могла делать всё, что хотела». Анисимова рассказала, как провела отпуск

«Могла делать всё, что хотела». Анисимова рассказала, как провела отпуск
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, как провела две недели отпуска в текущем межсезонье.

«Отдыхала всего две недели. На второй уже выходила на прогулки и лёгкие пробежки. Не могу долго быть без какой-либо активности. Сначала съездила в Нью-Йорк на неделю, а вторую свободную неделю провела в Майами. Было прекрасно. Я высыпалась. У меня не было расписания, я могла делать всё, что хотела. Потрясающее чувство», — приводит слова Анисимовой Sports Illustrated.

В прошедшем сезоне Аманда Анисимова взяла два турнира категории WTA-1000 — в Дохе (Катар) и Пекине (Китай), а также играла в финалах Уимблдона и US Open.

