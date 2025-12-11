«Не знаю, как это ещё можно истолковать». Роддик — о возможном возвращении Серены Уильямс

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о возможном возвращении 44-летней Серены Уильямс в WTA-тур.

«Причина, по которой вас возвращают в допинг-протоколы, заключается в том, что вы рассматриваете возможность вернуться. Не знаю, как это ещё можно истолковать. И я уверен, что получу гневное письмо от кого-то, кто скажет, что я подливаю масла в огонь. Да, я это и делаю», – сказал Роддик во время записи подкаста Served With Andy Roddick.

Ранее имя Серены Уильямс появилась в пуле допинг-тестирования. Она отметила, что этот факт ничего не значит, но журналист Бен Ротенберг отметил, что спортсменка собиралась восстановиться в пуле ещё перед US Open — 2025, однако не успела это сделать. Американка завершила карьеру в 2022 году.