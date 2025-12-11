Билли Джин Кинг заявила, что была бы очень рада возвращению Серены Уильямс в теннис

Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте), легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг оценила возможное возвращение 44-летней Серены Уильямс в WTA-тур.

«Я думаю, она хочет попробовать снова играть. Но я также думаю, что она очень умна и сообразительна, раз понимает, что больше не станет первой ракеткой мира.

Я познакомилась с ней, когда ей было шесть, а [сестре] Винус — семь, на теннисном мастер-классе. Они приехали со своим отцом Ричардом. Это был потрясающий день, я никогда его не забуду. Сразу было видно, что они исключительные.

Лично я была бы очень рада [если бы Уильямс вернулась]», — приводит слова Кинг Tennis365.