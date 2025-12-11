Тренеры Алькараса Ферреро и Лопес признаны лучшими в ATP-туре в 2025 году

Хуан-Карлос Ферреро и Самуэль Лопес выиграли награду «Тренер года» по версии ATP. Специалисты работают с шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

Ферреро присоединился к команде Алькараса в 2019 году, Лопес — перед сезоном-2025.

«Я очень рад этой награде. У меня не было сомнений, что Самуэль идеально впишется в нашу рабочую философию, потому что мы работаем вместе много лет и он точно знает, чего я хочу для Карлоса», — приводит слова Ферреро пресс-служба ATP.

«Всё было легко, потому что результаты пришли сами собой. Рабочая атмосфера очень непринуждённая, потому что мы всегда знали друг друга и понимали, что нужно Карлосу», — добавил Лопес.