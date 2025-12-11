Скидки
Лоренцо Музетти признан игроком года в Италии по версии La Gazzetta dello Sport

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти признан игроком года в Италии по версии La Gazzetta dello Sport.

В 2024 году награду выиграл второй номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер. В текущем сезоне пресса раскритиковала игрока из-за его отказа выступать в Кубке Дэвиса. Отметим, Музетти также пропустил данный турнир.

Ранее 23-летний Музетти участвовал на Итоговом турнире ATP — 2025 в Турине, куда попал после снятия с соревнований серба Новака Джоковича. В течение сезона Музетти также доходил до полуфиналов турниров категории «Мастерс» в Мадриде и Риме, а также до финала турнира ATP-250 в Афинах, где уступил Новаку Джоковичу. В сентябре 2025 года он вышел в финал турнира в Чэнду, но проиграл Алехандро Табило.

