Давыденко: в 17 лет с трудом верил, что буду третьим в мире или выиграю 21 титул

Бывшая третья ракетка мира из России Николай Давыденко поделился воспоминаниями о непростом этапе своей юности и дал совет молодым теннисистам, находящимся на пороге профессионального роста.

– 17 лет – сложный для меня период, переходный. Я переехал в Германию, результатов особых не было, был физически слабым. Мечтал ли я тогда о больших победах? Конечно, как и любой пацан. Верил ли я, что буду третьим в мире или выиграю 21 титул ATP – с трудом. Но, пожалуй, мой путь в теннисе лишь доказывает, что не всё идёт гладко и по восходящей. Если ты действительно чего-то хочешь, важно продолжать работать, и результат придёт, рано или поздно. Лучше бы, конечно, пораньше, однако бывает по-разному.

– Чем важен этот возраст с точки зрения теннисного развития и с точки зрения личностного?

– Я бы посоветовал не останавливаться на достигнутом. Продолжать бороться и искать возможности улучшить свою игру на тренировке и на турнирах. Пытаться ухватиться за любой шанс, чтобы пробиться в элиту мирового тенниса. У вас всегда есть (как минимум) две двери, в какую вы войдёте – решать вам, – приводит слова Давыденко пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).