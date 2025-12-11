Арина Соболенко оставила автограф на лбу у ведущего Джимми Фэллона

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оставила автограф на лбу у известного ведущего Джимми Фэллона, когда стала гостьей на «Ночном шоу с Джимми Фэллоном».
Во время беседы в студии Соболенко рассказала, что однажды её тренер попросил расписаться у него на голове и это принесло удачу, теннисистка выиграла турнир.
Фото: Скриншот трансляции
– У тебя недостаточно места на голове для моей росписи.
– Хочешь расписаться на моём лбу?
– Не хочу быть слишком грубой…
– Можешь это сделать.
– Я думаю, что это будет выглядеть изысканно. Если что, то помогу стереть тебе подпись, – сказали Соболенко и Фэллон в ходе беседы во время шоу.