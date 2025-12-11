Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко оставила автограф на лбу у ведущего Джимми Фэллона

Арина Соболенко оставила автограф на лбу у ведущего Джимми Фэллона
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оставила автограф на лбу у известного ведущего Джимми Фэллона, когда стала гостьей на «Ночном шоу с Джимми Фэллоном».

Во время беседы в студии Соболенко рассказала, что однажды её тренер попросил расписаться у него на голове и это принесло удачу, теннисистка выиграла турнир.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

– У тебя недостаточно места на голове для моей росписи.

– Хочешь расписаться на моём лбу?
– Не хочу быть слишком грубой…

– Можешь это сделать.
– Я думаю, что это будет выглядеть изысканно. Если что, то помогу стереть тебе подпись, – сказали Соболенко и Фэллон в ходе беседы во время шоу.

Материалы по теме
«Это не про меня». Соболенко откровенно высказалась на нашумевшую тему смены гражданства
«Это не про меня». Соболенко откровенно высказалась на нашумевшую тему смены гражданства
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android