Арина Соболенко оставила автограф на лбу у ведущего Джимми Фэллона

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оставила автограф на лбу у известного ведущего Джимми Фэллона, когда стала гостьей на «Ночном шоу с Джимми Фэллоном».

Во время беседы в студии Соболенко рассказала, что однажды её тренер попросил расписаться у него на голове и это принесло удачу, теннисистка выиграла турнир.

Фото: Скриншот трансляции

– У тебя недостаточно места на голове для моей росписи.

– Хочешь расписаться на моём лбу?

– Не хочу быть слишком грубой…

– Можешь это сделать.

– Я думаю, что это будет выглядеть изысканно. Если что, то помогу стереть тебе подпись, – сказали Соболенко и Фэллон в ходе беседы во время шоу.