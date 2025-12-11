Скидки
Теннис

Хьюитт рассказал, какое правило в теннисе он хотел бы изменить

Хьюитт рассказал, какое правило в теннисе он хотел бы изменить
Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летний австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт рассказал, какое правило он изменил бы в теннисе, если бы у него была возможность это сделать.

«Это должно быть что-то, связанное с тайм-аутами из-за травм. Это всегда битва воли, по моему мнению, игроки временами используют такие перерывы как часть тактики, когда они находятся в борьбе или прямо перед тем, как их соперник должен подавать, перед важным геймом, например, в пятом сете. Я думаю, стоит попытаться убрать это», – приводит слова Хьюитта The Tennis Gazette.

Ллейтон Хьюитт завершил карьеру в 2016 году в одиночном разряде. В ноябре 2025 года он вместе с сыном Крузом сыграл в парном разряде «челленджера» в австралийском Сиднее.

