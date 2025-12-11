Ферреро — первый в истории наставник, который дважды получил награду «Тренер года» в АТР

Тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро стал первым в истории наставником, который дважды удостоился награды «Тренер года», по мнению Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Впервые данную награду Хуан-Карлос Ферреро получил в 2022 году за работу с тем же Алькарасом. Помимо Ферреро, лауреатами награды становились:

2016 год: Магнус Норман (Стэн Вавринка);

2017 год: Невилл Годвин (Кевин Андерсон);

2018 год: Мариан Вайда (Новак Джокович);

2019 год: Жиль Сервара (Даниил Медведев);

2020 год: Фернандо Висенте (Андрей Рублёв);

2021 год: Факундо Лугонес (Кэмерон Норри);

2022 год: Хуан-Карлос Ферреро (Карлос Алькарас);

2023 год: Дарен Кэхилл, Симоне Ваньоцци (Янник Синнер);

2024 год: Майкл Расселл (Тейлор Фриц).

В сезоне-2025 Алькарас завоевал два титула чемпиона турниров серии «Большого шлема» («Ролан Гаррос», US Open), а также выиграл турниры в Токио, Цинциннати, Риме, Роттердаме, Монте-Карло и Лондоне.