Ферреро — первый в истории наставник, который дважды получил награду «Тренер года» в АТР

Тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро стал первым в истории наставником, который дважды удостоился награды «Тренер года», по мнению Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Впервые данную награду Хуан-Карлос Ферреро получил в 2022 году за работу с тем же Алькарасом. Помимо Ферреро, лауреатами награды становились:
2016 год: Магнус Норман (Стэн Вавринка);
2017 год: Невилл Годвин (Кевин Андерсон);
2018 год: Мариан Вайда (Новак Джокович);
2019 год: Жиль Сервара (Даниил Медведев);
2020 год: Фернандо Висенте (Андрей Рублёв);
2021 год: Факундо Лугонес (Кэмерон Норри);
2022 год: Хуан-Карлос Ферреро (Карлос Алькарас);
2023 год: Дарен Кэхилл, Симоне Ваньоцци (Янник Синнер);
2024 год: Майкл Расселл (Тейлор Фриц).
В сезоне-2025 Алькарас завоевал два титула чемпиона турниров серии «Большого шлема» («Ролан Гаррос», US Open), а также выиграл турниры в Токио, Цинциннати, Риме, Роттердаме, Монте-Карло и Лондоне.