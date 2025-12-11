В Госдуме оценили рекомендации МОК о допуске юниоров России до международных соревнований

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв оценил рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских юниоров к международным стартам. Ранее стало известно, что МОК снял с молодых российских и белорусских спортсменов все ограничения на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта, юниоры вновь смогут выступать с национальной символикой.

«Считаю, что это прекрасная новость! Важное и правильное решение. Это первый и самый важный стратегический шаг и поступок нового руководства МОК. Допустить молодёжь без всяких ограничений, под флагами, с гимном — это очень важно для наших и белорусских спортсменов. Теперь важно понять, как будут международные федерации реагировать. Это же рекомендации. Теперь есть на что опираться международным федерациям, которые колебались и не могли принять решение.

Это решение должно быть стартовым до полного допуска во всех дисциплинах — индивидуальных и командных. Хоккей, футбол, кёрлинг, волейбол, баскетбол, к сожалению, не допущены нигде. Мы пропускали много лет эти соревнования. Очень надеемся на быстрое решение международных федераций. Лично моя федерация кёрлинга сегодня-завтра напишет письмо, чтобы коллеги обратили внимание на рекомендацию МОК. Ранее мне говорили, что есть рекомендация не допускать спортсменов в командных дисциплинах. Сейчас хотя бы для молодёжи такое ограничение снято и есть рекомендация допустить. Будем писать письма нашим коллегам из международных федераций», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.