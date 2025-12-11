22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль будет присутствовать на молодёжном Итоговом турнире АТР — 2025, который пройдёт с с 17 по 21 декабря в Джидде (Саудовская Аравия).

«Вернуться в Джидду на молодёжный Итоговый турнир — это то, чего я жду с большим удовольствием. В прошлом году меня тепло встретили в Саудовской Аравии, и ощущаю, что здесь царит настоящая теннисная энергия.

Моя цель — вдохновлять следующее поколение – как в Саудовской Аравии, так и во всём мире. Одно из ключевых направлений – сотрудничество с Федерацией тенниса Саудовской Аравии для развития огромного потенциала игры в этом регионе, который уже достиг впечатляющего прогресса. Причина моего возвращения — увидеть развитие на всех уровнях и внести свой вклад в эту цель. Я очень горжусь тем, что помогаю всё большему числу молодых людей брать ракетку, соревноваться или просто открывать для себя что-то новое, что их вдохновляет», – приводит слова Надаля пресс-служба АТР.