Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль будет присутствовать на молодёжном Итоговом турнире АТР — 2025

Рафаэль Надаль будет присутствовать на молодёжном Итоговом турнире АТР — 2025
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль будет присутствовать на молодёжном Итоговом турнире АТР — 2025, который пройдёт с с 17 по 21 декабря в Джидде (Саудовская Аравия).

«Вернуться в Джидду на молодёжный Итоговый турнир — это то, чего я жду с большим удовольствием. В прошлом году меня тепло встретили в Саудовской Аравии, и ощущаю, что здесь царит настоящая теннисная энергия.

Моя цель — вдохновлять следующее поколение – как в Саудовской Аравии, так и во всём мире. Одно из ключевых направлений – сотрудничество с Федерацией тенниса Саудовской Аравии для развития огромного потенциала игры в этом регионе, который уже достиг впечатляющего прогресса. Причина моего возвращения — увидеть развитие на всех уровнях и внести свой вклад в эту цель. Я очень горжусь тем, что помогаю всё большему числу молодых людей брать ракетку, соревноваться или просто открывать для себя что-то новое, что их вдохновляет», – приводит слова Надаля пресс-служба АТР.

Материалы по теме
«Прорывом года» в ATP стал 27-летний монегаск. Он героически взял «Мастерс» в конце сезона
«Прорывом года» в ATP стал 27-летний монегаск. Он героически взял «Мастерс» в конце сезона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android