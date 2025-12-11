Билли Джин Кинг: никто никогда не имел лучшей техники подачи, чем Серена Уильямс

Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте), легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг рассказала, почему считает подачу 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс совершенной с точки зрения техники выполнения.

«Хочу, чтобы все понимали одну вещь о Серене: у неё самая красивая подача в мире. Никто никогда не имел лучшей техники подачи, чем Серена Уильямс. Я увидела это, когда ей было шесть. Я видела, как она подаёт. Подумала: «Боже мой, ничего не меняйте!».

Если она вернётся, хочу, чтобы люди оценили её подачу. Пит Сампрас и я часто говорили об этом. Её подача технически совершенна. Всем молодым теннисистам, которые хотят стать отличными игроками, нужно смотреть на её подачу. Её подача всё ещё лучшая с технической точки в истории игры», – приводит слова Джин Кинг Punto De Break.