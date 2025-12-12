Скидки
«Просто расслабьтесь и наслаждайтесь шоу!» Кирьос ответил критикам матча «Битва полов»

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на критику со стороны теннисных болельщиков по поводу проведения теннисного матча «Битва полов», в котором австралиец сыграет с четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Поединок должен состояться 28 декабря 2025 года в Дубае (ОАЭ).

«В конце концов Арина войдёт в историю как одна из величайших теннисисток. Я же буду тем, кто развлекал публику по всему миру. Мы — два хороших друга, которые хотят устроить шоу и привлечь ещё больше внимания к теннису.

Просто расслабьтесь и наслаждайтесь шоу! Мы оба любим вызовы и идём на всё это без какого-либо реального опыта. Никому нет дела до того, что вы говорите», – написал Кирьос в своём аккаунте в одной из социальных сетей.

Комментарии
