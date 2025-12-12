Скидки
«Ему будет непросто». Бен Шелтон — о матче Кирьоса с Соболенко

Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон поделился ожиданиями от предстоящего матча «Битва полов» между финалистом Уимблдона-2022 австралийским теннисистом Ником Кирьосом и четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

«Я был с ними обоими на прошлых выходных, и ему будет непросто.

Вы знаете, у него корт, который, как я думаю, на 9% меньше. У него есть только одна подача, а у неё — две. И, конечно, она сейчас лучшая теннисистка в мире. Она очень сильна на задней линии. Вы убираете его главное оружие — первую подачу. Так что, думаю, матч будет интересным. Это точно то, что я бы не пропустил», – приводит слова Шелтона Front Office Sport.

Проведение матча «Битва полов» запланировано на 28 декабря 2025 года. Встреча состоится в Дубае (ОАЭ).

«Это не про меня». Соболенко откровенно высказалась на нашумевшую тему смены гражданства
«Это не про меня». Соболенко откровенно высказалась на нашумевшую тему смены гражданства
